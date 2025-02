O comuna ieseana, in faliment! A acumulat datorii uriase din cauza unui drum satesc

Un drum de doar 3 km, facut cu fonduri europene in urma cu cinci ani, aduce comuna Dumesti in pragul falimentului. Fostul primari si consilierii locali din acea perioada nu au reusit sa voteze in timp util un proiect de Consiliu Local prin care sa preia drumul in domeniul public ca mai apoi sa obtin avizul de la Ministerul Dezvoltarii, asa ca acum trebuie sa dea banii inapoi. Suma este mult prea mare pentru a putea fi acoperita din bugetul local.Trei kilometri de drum au bagat acum Primaria ... citește toată știrea