O copie a celulei lui Navalnii, instalata pana la 23 februarie, nonstop, peste drum de sediul Ambasadei Rusiei la Berlin

Sustinatori ai opozantului rus Aleksei Navalnii expun o copie a celulei acestuia in fata sediului Ambasadei Rusiei la Berlin, relateaza AFP.Trecatorii pot intra in celula de trei metri lungime pe doi metri latime, o copie a celei in care este incarcerat opozantul, intr-o inchisoare de inalta securitate din Rusia."Am fost surprinsa ca au inchis usa si m-am simtit un pic cam incomoda", a declarat marti Ania Nikolaeva, in varsta de 26 de ani, care a vizitat aceasta replica, plasata in fata ... citeste toata stirea