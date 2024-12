O eleva din Iasi a fost selectata in Consiliul Consultativ al Platformei Uniunii Europene pentru Participarea Copiilor

* aceasta platforma este un spatiu sigur, in care copiii si adolescentii din tarile membre ale Uniunii Europene isi exprima punctul de vedere cu privire la legile si politicile europene care ii privesc * prima intalnire din noul mandat are loc luni, 2 decembrie, la Bruxelles* Consiliul Consultativ este format din copii din intreaga Uniune EuropeanaMaria Alecsandra Lupu, in varsta de 14 ani, eleva a Colegiului National "Mihail Sadoveanu" Iasi, a fost selectata ca membru al viitorului mandat ... citește toată știrea