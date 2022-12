O evazionista de duzina din Iasi poate face mai multa puscarie decat orice condamnat din Dosarul Microsoft

O ieseanca din Motca ar putea ramane mai bine de 7 ani in inchisoare, dupa ce a inselat statul cu 100.000 de euro. Daca paguba ar fi fost doar cu putin mai mica, ar fi putut avea sansa libertatii. Femeia a dat si o mana de ajutor altor evazionisti care aplicau aceeasi tehnica.Metoda aplicata de Maria Nunuca a fost una deseori folosita de evazionisti. Din iunie pana in septembrie 2014, Nunuca a declarat 59 de operatiuni de achizitie de fier vechi in valoare totala de 2,7 lei, de la diverse ... citeste toata stirea