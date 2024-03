O familie a fost pe punctul de a pierde o casa, dar buna-credinta i-a salvat in prima instanta

Un cuplu ar putea ramane fara casa, pentru ca cel de la care o cumparasera nu era chiar proprietar. Nu era insa vorba de o inselaciune, ci de o clauza inclusa intr-un contract de donatie vechi de 14 ani. Dupa mai bine de doi ani de judecata, magistratii Judecatoriei au oferit o prima solutie cazului, dar pe muchie, anuland un act si mentinand in vigoare un altul. Batalia s-a mutat la Tribunal.In noiembrie 1997, Paul C. si-a donat un teren de 3.672 mp si o casa cu doua camere situate in ... citește toată știrea