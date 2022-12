O familie de batausi asteapta de noua ani sentinta

* omul a fost desfigurat, fiind lovit cu o bara din fier-beton, un topor, o sapa si un par * a stat in spital aproape doua luni * victima a cerut schimbarea incadrarii juridice din "lovire sau alte violente" in "tentativa de omor"Intre familiile Biliboaca si Vlase, pe de o parte, si Daniel Gabriel Dobrea din Barnova exista o mai veche dusmanie care a dus, in seara de 13 octombrie 2013, la un macel in toata regula. Era in jurul orei 20.00 cand, in mijlocul drumului, a izbucnit o noua cearta ... citeste toata stirea