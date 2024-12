O familie de ieseni a sfarsit intr-un accident rutier. Masina lor a explodat

Tragedie in a doua zi de Craciun pentru o familie din comuna Esibanesti, judetul Iasi. Constantin, Teodora si Sofia, fetita lor de patru ani, au murit pe loc intr-un accident cumplit care s-a petrecut la Forasti, in judetul Suceava. Cei trei venisera in tara din Germania pentru a-si petrece sarbatorile. Barbatul se afla la volanul unei masini puternice, cu peste 600 de cai putere. Intr-o depasire, acesta a pierdut controlul volanului si s-a izbit de o cisterna. Masina a explodat pe loc. ... citește toată știrea