O femeie a ajuns la spital dupa ce a stat mai putin de jumatate de ora in soare

O femeie de 52 de ani a ajuns la spital cu manifestari ale insolatiei dupa ce a stat 20 de minute la soare, cand temperaturile erau foarte ridicate. Femeia a avut nevoie sa fie internata la Spitalul "Sf. Spiridon", in Clinica Medicina Interna III, dupa ce medicii au observat ca nivelul de sodiu din sange este la o valoare mai mica decat cea normala."A fost o pacienta cu hiponatremie moderata - 123 mg/dl, in mod normal sodiul are o valoare la limita inferioara de 135 mg/dl. Determina edem ... citeste toata stirea