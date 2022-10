O femeie a calcat in centrul orasului pe un capac de canal care a basculat sub greutatea sa. Si-a rupt mana

Aflata pe o strada din centrul orasului de mana cu baiatul sau de doi ani, o ieseanca a suferit un accident absurd, care se putea solda cu o tragedie. A calcat pe un capac de canal care a basculat sub greutatea sa. Femeia a cazut in canal, fracturandu-si un brat. Chemata sa raspunda in fata instantei, ApaVital a invocat intai ca nu era canalul sau, apoi ca responsabila pentru eventualele despagubiri ar fi in fapt Primaria. Judecatorii au vazut lucrurile altfel.Accidentul a avut loc in ... citeste toata stirea