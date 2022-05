O femeie a murit cazuta intr-un canal din Iasi. Un om al strazii a cautat o ora un telefon pentru a chema ambulanta

Tragedia s-a petrecut in urma consumului de alcool, femeia cazand intr-un canal dintr-un cartier foarte populat al Iasului. O femeie in varsta de 40 de ani a murit dupa ce a cazut intr-un canal, in zona Nicolina, din Iasi. Aceasta a fost gasita de catre concubin si a fost scoasa ulterior de catre pompieri, in stop cardio-respirator. "Ambulanta a adus in Unitatea de Primiri Urgente o pacienta care consumase alcool, dupa ce i s-au facut manevrele de resuscitare initiate din prespitar si a fost ... citeste toata stirea