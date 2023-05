Un iesean din Cornesti a fost atacat de doi consateni care il banuiau ca furase din livada lor. Interventia fiicei sale a facut ca bataia primita sa nu aiba consecinte grave. Agresorii au fost trimisi in judecata, pentru lovire, dar si pentru furt. Fiica victimei ii dezarmase de bate, iar ei, "in compensatie", ii furasera telefonul.In dimineata zilei de 6 aprilie 2021, Gheorghe M. plecase la padure, in Valea Ursului, impreuna cu fiica, ginerele si fata acestora. La intoarcere, in jurul orei ... citeste toata stirea