O femeie de 67 de ani, pusa la pamant de caini: a ajuns la spital cu muscaturi si fractura de coloana vertebrala

O femeie de 67 de ani din localitatea Manzatesti, comuna Ungheni, judetul Iasi, a fost atacata de doi caini de talie mare in dimineata zilei de joi, 12 ianuarie. Aceasta a iesit sa duca gunoiul menajer in fata proprietatii, in zi de colectare, moment in care a fost atacata de doi caini maidanezi de talie mare, conform relatarilor facute politistilor.Animalele au trantit-o la pamant, muscand-o de mana dreapta, si nu este clar motivul pentru care s-au retras, daca femeia a fost sau nu ajutata ... citeste toata stirea