O femeie din Iasi a murit dupa ce s-a infectat cu gripa si covid in acelasi timp

Primele cazuri de "Flurona" termen folosit de specialisti pentru a descrie coinfectia (infectia simultana) cu virusul gripei sezoniera si COVID-19, au fost diagnosticate in cadrul Spitalul Clinic de Boli Infectioase"Sf. Parascheva inca de la finele anului trecut.Este vorba despredoi pacienti: un barbat si o femeie, in varsta de 69 de ani, respectiv de 74 de ani, ambii avand domiciliul in judetul Iasi."Cei doi pacienti prezentau la internare dureri musculare, febra, cefalee(durere de cap) si ... citeste toata stirea