O femeie din Iasi a primit o inima noua de la o tanara de 17 ani din Bucuresti

O femeie in varsta de 53 de ani din Iasi a primit sansa la o viata noua in urma unui transplant de inima care a avut zilele trecute la Targu Mures. Sansa a venit din partea unei tinere de 17 ani din Bucuresti, aflata in moarte cerebrala, familia acesteia fiind de acord cu salvarea altor vieti. "Gratie gestului acestor parinti sfasiati de durere, o femeie de 53 de ani din Iasi poarta in piept alta inima, a ei fiind obosita.Tradus in limbaj medical, a fost vorba de o insuficienta cardiaca in ... citeste toata stirea