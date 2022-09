O femeie din Tibanesti si-a injunghiat sotul aproape sa-l castreze. Apoi a sunat la 112

O ieseanca va ramane in libertate dupa ce a incercat sa-si castreze sotul cu un cutit. Pe parcursul procesului, sotul nu s-a constituit parte civila, renuntand si la calitatea de parte vatamata, conferita in urma agresiunii. Cei doi isi vor relua practic vietile de unde le-au lasat.Lacramioara Alexa a fost trimisa in judecata in decembrie 2020, la aproape un an dupa ce fusese la un pas de a-si ucide sotul. Rechizitoriul intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunal a descris ... citeste toata stirea