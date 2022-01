O "fenta" de 4 milioane lei la cel mai mare spital din Moldova

Achizitie controversata la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Spridon". Doua angioCT-uri foarte scumpe si utile zac in Clinica de Radiologie si cea de la UPU, desi mii de pacienti au nevoie vitala de ele. Cele peste 4 milioane de lei, costul apratelor, au fost platite de mult de Ministerul Sanatatii, desi unitatea medicala nu le-a pus nici pana acum in functiune. Totul din motive birocratice, incalcand insa legislatia: ministerul nu trebuia sa dea banii decat dupa punerea lor in functiune. ... citeste toata stirea