Cinci persoane au fost ranite in urma accidentului rutier de la Targu Frumos. In cea mai grava stare se afla o fetita de 12 ani, pasager in masina mica, pe bancheta din spate, care nu purta centura de siguranta."Pasagera de 12 ani, din dreapta spate, fara centura, a suferit un politraumatism si un traumatism craniocerebral sever. A fost intubata si ventilata mecanic de catre medicul de pe ambulanta si dusa la Unitatea de Primire a Urgentelor Sf. Maria", a declarat prof.dr. Diana Cimpoesu, ... citeste toata stirea