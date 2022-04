O fetita de 4 ani si bunica ei, refugiate din Ucraina, au fost lovite de un autoturism in Iasi

Un copil de 4 ani si bunica acestuia, in varsta de 46 de ani, refugiati ucraineni, au ajuns la spital dupa ce au fost izbiti de un autoturism in municipiul Iasi. Doi refugiati ucraineni au fost implicati intr-un accident rutier vineri, 1 aprilie, la pranz, in municipiul Iasi, iar cele doua persoane au ajuns la spital, copilul fiind preluat de o ambulanta si dus la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria", iar bunica, in varsta de 46 de ani, a ajuns la Spitalul "Sf. Spiridon"."Fetita prezinta ... citeste toata stirea