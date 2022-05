O fetita de doar 6 luni, in stare grava la spital dupa ce s-a inecat cu lapte

Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou.O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor a fost solicitat de mama sa, iar specialistii care au ajuns la fata locului au constatat ca fetita se afla in stop cardio-respirator. A fost resuscitata timp de o ora, pana inima sa a inceput sa ... citeste toata stirea