Cu 10,75 milioane de lei, firma nemteana Danlin XXL si-a adjudecat contractul de lucrari de refacere a 5,2 km de drum local in comuna Comarna.Licitatia a fost lansata in februarie de Compania Nationala de Investitii cu o valoare de pornire de 11,66 milioane de lei, iar in procedura au fost depuse sapte oferte. Au mai licitat Conest, Daroconstruct si Eky-Sam SRL, ofertanti unici, si asocierile conduse ...