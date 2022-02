O firma va investi peste 7 milioane euro intr-un aparhotel in apropiere de Palas

Compania CNC Industry va investi peste 36 milioane de lei in construirea unui aparthotel cu un regim subsol, parter, 6 etaje si un etaj tehnic, in zona din spatele facultatilor tehnice.Potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ), firma are la dispozitie un teren de 860 mp, iar constructia va ocupa 65% din teren, in conditiile in care coeficientul de utilizare a terenului este 4. Inaltimea maxima a aparthotelului este propusa la 25 metri.Intr-o adresa trimisa Primariei la inceputul lunii ... citeste toata stirea