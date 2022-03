O firma vrea sa faca o cladire de birouri si hotel langa Tehnopolis

O firma de dezvoltare imobiliara propune construirea unei cladiri de birouri langa parcul stiintific Tehnopolis.Compania SMP Residence Construct are in proprietate un teren cu o suprafata de aproape 3.700 mp si solicita aprobare de la Primarie pentru amenajarea de spatii de birouri, comert, servicii si alte functiuni mixte.Cladirile ar urma sa aiba un regim de inaltime cu doua niveluri in subsol, demisol, parter, 3 etaje si un al patrulea etaj retras, la o inaltime maxima de 20 metri. ... citeste toata stirea