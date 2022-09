O frantuzoaica (30 ani), pierduta intr-un tren de Iasi la 4 ani, isi cauta parintii biologici

O tanara adoptata in Franta, dupa ce fusese gasita ratacita intr-un tren cand avea 4 ani si a fost luata la orfelinat, face un apel pentru a-si gasi parintii biologici.Ea a publicat anuntul pe pagina The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei, creata special pentru astfel de situatii.Postarea tinerei:Numele meu trecut in acte inainte de adoptie a fost VASILICA TRASCA si data de nastere 20.02.1992. Pe mama o chema TRASCA ELENA si pe tata TRASCA VIOREL. De ... citeste toata stirea