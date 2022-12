O gafa la "Veranda". O avocata suspendata incurca itele dosarului facut in urma perchezitiilor masive de saptamana trecuta

Procurorii DIICOT par sa fi comis o gafa copilareasca in dosarul "Veranda". O verificare ce putea fi facuta in 30 de secunde ar putea da peste cap ancheta si probele stranse in urma perchezitiilor de miercurea trecuta. Situatia, speculata de avocatul uneia dintre inculpatele din dosar a oferit munitie gratuita si celorlalti.FOTO: In stanga imaginii este restaurantul Veranda construit pe Hala Centrala, iar in dreapta este avocata suspendata Cristina OteleanuPe masa magistratilor Tribunalului ... citeste toata stirea