O hoata a gasit o usa deschisa si a furat un telefon

O hoata cu tupeu a dat o spargere ziua in amiaza mare. Aceasta a apasat pur si simplu clanta unui apartament din centrul Harlaului, constatand ca usa nu este incuiata. A intrat si a luat primul lucru pe care i-au cazut ochii in sufragerie, respectiv un telefon mobil Samsung A20S, in valoare de 1.200 de lei. Fapta a fost comisa pe 27 ianuarie, in jurul orei 13.40.Gabriela Hurdui era cunoscuta deja politistilor, pentru alte fapte similare, retinerea ei nereprezentand o problema. Si-a recunoscut ... citeste toata stirea