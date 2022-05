O idee interesanta: padurea manastirii Cetatuia sa fie transformata in parc!

Padurea se intinde pe 115 hectare si se afla in proprietatea Ocolului Silvic Manastiresc. Membrii grupului Bahlui.Ro cred ca s-ar putea realiza un parteneriat cu Manastirea CetatuiaLocuitorii Iasului au de doua ori si jumatate mai putin spatiu verde decat recomanda Organizatia Mondiala a Sanatatii si se afla in top 5 al celor mai poluate judete din tara. Think Tankul iesean Bahlui.Ro crede ca a gasit o rezolvare pentru acesta problema: crearea unei paduri urbane pe dealul Cetatuia, in preajma ... citeste toata stirea