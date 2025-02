O ieseanca a fugit cu aragazul, masina de spalat si frigiderul socrului

Manuela a fost casatorita doar cateva luni cu Cristinel, tip in care cei doi au locuit in casa parintilor lui, in cartierul iesean Nicolina. N-a fost deloc un menaj fericit. Barbatul isi pierdea vremea pe la pacanele ori prin carciumi, venea beat seara de seara. Fara bani si fara chef de amor. Se punea in pat si dormea neintors.Ea, inca tanara si atragatoare, si-a gasit rapid doi amanti care stateau in cartier. Isi petrecea dupa-amiezile in compania lor, la diversele terase din zona. ... citește toată știrea