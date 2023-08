O ieseanca a murit din cauza noroiul de pe sosea, dupa ce masina in care se afla a derapat si a lovit o alta. Cand politia a ajuns la fata locului, angajatii CNAIR se aflau deja acolo, curatind soseaua. Si-au facut griji degeaba, pentru ca atat anchetatorii, cat si judecatorii au insistat pe viteza masinii, nu pe starea drumului.Tragedia s-a produs in urma cu cinci ani, in vara lui 2018. Aflat la volanul unui Ford Focus, Millord Bata se indrepta dinspre Trifesti spre Iasi, pe DN 24C, impreuna ... citeste toata stirea