Inspectoratul de Politie Judetean Iasi aduce in atentie aparitia unor modalitati de comitere a fraudelor online, care implica asumarea identitatii reprezentantilor unor companii, firme de curierat sau banci de renume, cu scopul de a determina oamenii sa investeasca in produse sau fonduri de investitii false.Prin aceasta metoda, banuitii folosesc elementele de brand ale unor companii, firme de curierat sau banci din Romania, pentru a-i atrage pe oameni sa investeasca in produse sau fonduri de ... citeste toata stirea