* hoata incercase sa plece cu cosmeticale bagate in sutien * a operat la modul primitiv, ignorand camerele de supraveghere si agentii de paza * n-a reusit sa iasa cu prada din magazinDupa o ancheta ce s-a intins pe parcursul a aproape doi ani, ieseanca E.M. a scapat definitiv de dosarul penal in care a fost inculpata pentru furt calificat, desi probele impotriva ei au fost fara echivoc.Tanara a operat la modul cel mai primitiv, ziua, in amiza mare, in Carrefour Era. Pe data de 16 martie ... citeste toata stirea