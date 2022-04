O ieseanca cu alcoolemie record a produs un accident rutier la Mircesti

In ciuda faptului ca a consumat foarte mult alcool, o soferita din Iasi, in varsta de 33 de ani, s-a urcat la volan si a produs un accident rutier, in urma caruia atat ea, cat si o alta persoana, aflata in autoturism, au fost ranite. Cele doua se deplasau pe raza comunei Mircesti cand soferita beta a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un cap de pod. La fata locului s-a prezentat un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Pascani care a constatat accidentul. "Politistii ... citeste toata stirea