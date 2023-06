Incompetenta angajatilor Salubris distruge vieti! O ieseanca mutata de 14 ani din Iasi, a fost executata abuziv in contul unei datorii fictive de 1200 de lei, inregistrata in evidentele Salubris ...in anul 2022. Functionarii Salubris au recunoscut ca fiecare contract se reziliaza de la sine dupa un an de neplata, contractul iesencei nefiind strain de aceasta procedura. Cu toate acestea, au introdus contractul in executare, si apoi au reziliat un contract...deja reziliat. Aflata in pragul ... citeste toata stirea