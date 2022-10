O femeie din Iasi si-a calcat din greseala copilul cu masina. In timp ce parca, femeia nu a vazut ca pe langa masina s-a strecutat copilul de doi ani. Cateva clipe mai tarziu micutul a murit in curtea casei.Tragedia a avut loc in cursul diminetii de luni, in localitatea Scanteia. O femeie a incercat sa parcheze ... citeste toata stirea