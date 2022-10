O inedita expozitie 3D: cum a aratat Palatul Culturii in ultimii 250 de ani

Patru machete cu diferitele stadii in care au existat cladirile aflate pe locul unde este ridicat astazi Palatul Culturii pot fi admirate de ieseni intr-o expozitie speciala organizata chiar la sediul palatului pana pe 20 noiembrie. Pentru realizarea acestui proiect a lucrat o echipa pluridisciplinara pornind de la planurile curtii domnesti si a altor constructii aflate in zona identificate de-a lungul timpului. Au fost regandite in varianta 3D, modelate virtual, printate la o imprimanta 3D si ... citeste toata stirea