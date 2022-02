O insolventa pune in pericol unul din cele mai mari proiecte de infrastructura din nordul tarii

Lucrarile pe cele doua loturi atribuite deja, din cele trei ale Axei rutiere Iasi-Suceava s-au reluat, dupa ce conditiile meteo s-au imbunatatit. Amintim ca termenul de finalizare a santierelor a fost prelungit pana la inceputul verii.A aparut insa o problema: cea mai mare firma prinsa in proiect, Alpenside, a intrat in insolventa. Asfaltul care a inlocuit carosabilul cu gropi si piatra pe mai bine de jumatate din Axa e pe placul localnicilor si al transportatorilor. Numai ca, in vreme ce se ... citeste toata stirea