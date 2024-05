"O istorie a balului cuprinsa in ordinele de dans", expozitie la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei - Muzeul Memorial "Mihail Kogalniceanu", in parteneriat cu Muzeul National Brukenthal Sibiu, organizeaza in perioada 10 mai - 31 august 2024, expozitia "O istorie a balului cuprinsa in ordinele de dans".Ordinul de dans sau carnetul de bal cuprinde lista titlurilor dansurilor (uneori si a compozitorilor) grupate intr-o coloana, cu spatii libere intr-o a doua coloana, pentru numele partenerilor. Este un accesoriu feminin, ... citește toată știrea