Un festival de vara, dedicat copiilor, are loc in acest weekend la Iasi. Cei mici sunt asteptati cu jocuri interactive si ateliere de creatie. Provocarile sunt numeroase: pictura, gatit, dans, jurnalism, scriere creativa si piese de teatru.A fost voie buna la Festivalul Sotron, gazduit in curtea Muzeului Mihail Sadoveanu din Iasi. Copiii au dat navala, atrasi de multitudinea de activitati, toate interesante. Cum ar fi... calaritul.Intr-un alt loc, experimentele stiintifice au atras o ... citeste toata stirea