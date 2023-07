O drama sfasietoare a lovit o familie din Husi in aceasta saptamana, cand mama tanarului Lucian Arion, disparut in Marea Neagra acum un an, s-a stins din viata. In varsta de doar 41 de ani, Daniela Arion a suferit enorm de la pierderea fiului ei, iar incertitudinea legata de soarta acestuia a macinat-o profund, pana cand organismul ei a cedat, arata vremeanoua.ro.Lucian Arion si prietenul sau, Aurel Pintea, ambii studenti din Husi, aveau o frumoasa prietenie inca de pe vremea colegiului. In ... citeste toata stirea