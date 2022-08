O mama intoarsa din strainatate incearca sa-si ia copiii de la fostul sot. A obtinut doar un program de vizita

La trei ani dupa divort, doi fosti soti s-au intalnit din nou in instanta. Initial, copiii ramasesera in grija tatalui, mama plecand in strainatate. Acum, femeia si-a cerut copiii inapoi, motivand ca tatal nu ar avea grija de ei. Instanta a acceptat doar un program de vizita.Casatorita si avand trei copii, Alina C. a decis in 2018 sa plece la munca in strainatate. Sotul, Costel B., s-a opus, mai ales ca cel mai mic dintre copii avea doar doi ani. Sotii nu au putut cadea de acord. Femeia a dat ... citeste toata stirea