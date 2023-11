Ioana, membru al echipei Pro Vita Iasi, are nevoie de ajutor pentru ca inima ei sa continua sa bata. In prezent, insarcinata in saptamana 26, se afla sub supravegherea medicilor la Maternitatea "Cuza Voda" Iasi, confruntandu-se cu severe probleme de sanatate.Diagnosticul medical este unul complex: ruptura de valva mitrala anterioara cu flail si ruptura de cordaj secundar (regurgitare mitrala severa); trombofilie (mutatie heterozigota V Leiden FVL, deficit de proteina S), uter didelf (dublu); ... citeste toata stirea