Un accident rutier s-a produs astazi in comuna Schitu Duca, pe raza localitatii Satu Nou. Potrivit informatiilor preliminare, un autoturism a iesit in decor, parasind partea carosabila.La fata locului s-a deplasat rapid un echipaj de interventie format din pompieri si personal specializat in acordarea primului ajutor. Victima accidentului este constienta si a primit asistenta medicala de urgenta din partea acestora. In acelasi timp, un ... citeste toata stirea