O masina a Jandarmiei s-a rasturnat in urma unui accident in fata BCR din Podu Ros

Un accident a avut loc recent in fata filialei BCR din Iasi. O masina apartinand Jandarmeriei a intra in coliziune cu un alt autoturism si s-a rasturnat. Accidentul a fost loc la intersectia strazilor Palat cu Sfantul Lazar si s-a petrecut pe fondul neacordarii de prioritate.In urma incidentului au rezultat doua victime, ambele din masina Jadarmeriei, care mergea din Podul Ros spre Judecatorie, unde se deplasa pentru a conduce in fata instantei o persoana cu mandat de aducere. Politia a ajuns ... citeste toata stirea