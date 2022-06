O masteranda la Drept din Iasi aprofundeaza studiile penale: prinsa de doua ori bauta la volan

O masteranda la Drept pare sa fi vrut sa vada cum se vede lumea din banca acuzatilor. Ea a fost prinsa in doua randuri bauta la volan. Prima oara, i s-a ridicat permisul. A doua oara, politistii au observat si ca tanara avea bratele ciuruite de intepaturi. A ajuns in fata instantei, dar judecatorii i-au mai acordat o sansa.Sara E. a fost oprita in august anul trecut pe soseaua Pacurari, pe cand se afla la volanul unui autoturism Audi. Prezenta o imbibatie alcoolica de 0,11‰ in aerul ... citeste toata stirea