Masura anuntata de crestere a TVA-ului la carte la 9 sau chiar 19%, parte din pachetul de decizii care vizeaza acoperirea deficitului bugetar este o mare eroare si o spun fara nici un fel de retinere. Inainte de a fi om politic sau parlamentar, sunt dascal si cercetator al Academiei Romane.Ma consider un om al cartii si vad astazi ca, la scurt timp dupa ce am reusit, in 2022, sa reducem taxa pe valoare adaugata aplicabila cartilor si publicatiilor, distrugem o masura buna dedicata unei piete ... citeste toata stirea