Peste 1.000 de ieseni s-au inscris in programul "Rabla local". Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a transmis catre primariile din tara numele tuturor persoanelor care si-au manifestat intentia de a renunta la un autovehicul uzat in schimbul sumei de 3.000 lei.Potrivit lui Sebastian Buraga, purtatorul de cuvant al Primariei, in cazul municipiului Iasi este vorba despre 1.042 de persoane, jumatate fata de numarul de locuri alocat. Municipalitatea ieseana va cheltui in aceasta sesiune o ... citeste toata stirea