"O minune care a venit dupa o tragedie". Tanara care se afla in ambulanta implicata in accidentul mortal a nascut un baietel

Reprezentantii Maternitatii "Elena Doamna" din Iasi a transmis o prima reactie oficiala despre tanara, in varsta de 24 de ani, aflata in ambulanta implicata in accidentul mortal de la iesirea din localitatea ieseana Baltati. Reamintim faptul ca nu mai putin de sapte persoane si-au pierdut viata. Insa, in urma tragediei a venit si o veste buna. Maria Bihalcea a adus pe lume un baiat sanatos ce cantareste 2.700 de grame. Nasterea a avut loc la Maternitatea Elena Doamna din Iasi."Aceasta nastere ... citeste toata stirea