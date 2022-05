O mopedista fara permis s-a izbit intr-un biciclist beat

Accident mai rar intalnit pe un drum comunal din satul Banesti, comuna Fantanele, un moped pe care se aflau doua fete intrand in coliziune cu un biciclist. Accidentul s-a produs duminica, in jurul orei 13.30. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca tanara care conducea mopedul nu are permis de conducere, in timp ce biciclistul era in stare avansata de ebrietate.Din cercetarile politiei rezulta ca o localnica in varsta de 21 de ani, din Fantanele, a condus mopedul marca Honda, avand ... citeste toata stirea