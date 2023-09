Dupa o zi in compania paharului si a unei tinere, un medic stomatolog de origine palestiniana s-a urcat la volanul masinii. Urmarea a fost un accident, in care femeia a fost grav ranita. Medicul a scapat totusi cu o pedeapsa cu suspendare.Eliza C. isi petrecuse ziua cu Foul Mahdi Abo. Acesta bause pe parcursul zilei mai multe beri, iar la domiciliul femeii, mai bause din nou, bere si vodca. In plina noapte, cei doi au plecat cu masina, un Volkswagen Touareg inchiriat de medic, acesta ... citeste toata stirea