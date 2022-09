O noapte de groaza dupa o zi de bautura. Victima arata ca "un monstru", iar agresorul va sta 4 ani dupa gratii

Dupa patru litri de tuica bauti in trei, un iesean din Movileni a fost batut crunt de unul dintre partenerii de pahar. Lasat sa zaca in apropierea garii din Podu Iloaiei, barbatul a avut totusi zile si nu a murit peste noapte. Agresorul a fost condamnat, in pofida faptului ca martorii s-au intrecut in a-l descrie ca pe un om cuminte, milos si antialcoolic. Nici victima nu era de altfel usa de biserica.Gabriel Bita-Manole s-a intalnit in seara zilei de 12 noiembrie a anului trecut, intr-un bar ... citeste toata stirea