O noua alocare bugetara pentru reabilitarea celui mai distrus drum judetean

Cu o lungime de doarsapteiloetridrumul judeteanDJ 281B Borooaia - Plugari este considerat a fi cel mai rau din judetul Iasi.Consiliul Judetean, prin Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi, a semnatanul trecutcontractul de modernizare a DJ 281B Borosoaia - Plugari, cu o valoare acontractului de 14.821.350,15 inclusiv TVA. Avand in vedere faptul ca in anul 2021 s-au executat lucrari din cadrul contractului in valoare de 5.467,13 mii, autoritatile au ... citeste toata stirea